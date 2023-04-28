Тайвань за последние сутки зафиксировал приближение к острову 38 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в пятницу в Twitter.

«Сегодня по состоянию на 06:00 в районе Тайваня было обнаружено 38 летательных аппаратов и 6 кораблей НОАК», — отмечается в заявлении. Утверждается, что 19 летательных аппаратов вошли в юго-западную, юго-восточную и северо-восточную части опознавательной зоны ПВО Тайваня, а также пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Среди них истребители Су-30, J-10, J-16, военный беспилотник TB-001, разведывательный беспилотник типа BZK-005, а также самолет радиолокационной разведки Y-8. Военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК 8-10 апреля провела учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от острова. Они проходили под названием «Объединенный острый меч», параллельно шло и патрулирование вокруг Тайваня.

Учения стали ответом на состоявшуюся поездку главы тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая осуществила «транзит» через территорию Соединенных Штатов. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти 5 апреля провел с ней встречу. После нее американская сторона заявила о необходимости продолжения продажи вооружений Тайваню. МИД КНР в связи с этим выразил протест, заявив, что Пекин примет эффективные и решительные ответные меры.