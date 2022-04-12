Военные Тайваня во вторник провели учения противовоздушной обороны, чтобы проверить готовность своих вооруженных сил к отражению условной атаки с воздуха. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Тренировки проводились в первую очередь для проверки оборонительных возможностей и боеготовности оперативных сухопутных войск. Для имитации воздушной атаки использовались самолеты F-16, IDF местного производства, а также ударные вертолеты AH-64E Apache.

Летательные аппараты совершили полеты над районами вокруг Тайбэя рано утром без предварительного предупреждения, чтобы проверить реакцию сил ПВО, сообщил агентству военный источник.