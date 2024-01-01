Политика Тайваня по налаживанию отношений с Китаем должна определяться волей народа, а мир между странами — основываться на достоинстве. С таким заявлением выступила президент Тайваня Цай Инвэнь после выступления председателя КНР Си Цзиньпина, в котором тот заявил о необходимости воссоединения с Тайванем, сообщает РБК.

«Народ Тайваня хочет мира, но мы хотим мира с достоинством», — отметила Цай Инвэнь

По словам политика, Пекин должен уважать итоги будущих выборов на острове. Она также отметила, что обе стороны должны ответственно относиться к поддержанию мира и стабильности.

Цай подчеркнула, что приоритетом для ее страны является укрепление обороны, включая программу создания подводных лодок.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью.