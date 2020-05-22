Сын саудовского журналиста Кашикчи объявил, что семья прощает его убийц

«Мы, дети погибшего праведной смертью Джамаля Кашикчи, объявляем, что прощаем того, кто убил нашего отца», — написал Салах Хашукджи в Twitter . Он отметил, что данное решение объявляется в одну из последних ночей священного для мусульман месяца поста Рамадан, и сопроводил запись соответствующим стихом из Корана, в котором говорится о прощении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Стамбула предъявила заочное обвинение 20 подданным Саудовской Аравии в причастности к убийству Кашикчи в октябре 2018 года: 18 человек обвиняются в исполнении преступления, для них прокуратура требует пожизненного заключения. Еще двое обвиняются в организации убийства, это советники наследного принца Саудовской Аравии — Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель главы общей разведки Ахмед Асири. Для них прокуратура запросила тюремное заключение по статье «Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью». Дело за подписью генпрокурора Ирфана Фидана передано в суд.(РИА Новости)