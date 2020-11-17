Связан ли приход Газпромбанка в Азербайджан с запуском ТAP и введением российских миротворцев в Карабах?

Два ключевых события последних дней уступают по значимости разве что завершению военных действий в зоне Нагорного Карабаха и подписанию трехстороннего мира.

Через четыре с половиной года после начала строительных работ в Салониках Трансадриатический газопровод (TAP) – 878-километровая система по транспортировке газа через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начала коммерческие операции, говорится в сообщении TAP AG. Также сообщается, что немногим ранее третий по величине банк России Газпромбанк (ГПБ) и Международный Банк Азербайджана (МБА) заключили Соглашение об оказании услуг в сфере банковского сопровождения контрактов. Какие именно это будут контракты и связаны ли они с запуском третьего сегмента Южного газотранспортного трубопровода, пока не известно.

О целях Газпомбанка в Азербайджане корреспонденту # рассказали руководитель российского Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов и банковский юрист Акрам Гасанов.

— О каких контрактах с участием Газпромбанка может идти речь и можно ли рассматривать это соглашение в свете ожидающихся коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу?

Василий Колташев: Соглашение Газпромбанка и Межбанка отражает произошедшее за последние месяцы сближение России и Азербайджана. Это сближение продиктовано общими экономическими интересами, состоящими в том, чтобы вместе защищаться на внешнем рынке, взаимодействовать в том числе и по проектам в районе Каспия, а также в целом придерживаться общей позиции. Россия и Азербайджан имеют особенность, которой нет у Грузии и Армении. Это самостоятельная национальная бюрократия, которая не подчинена западным центрам накопления капитала и принятия решений. И поскольку в Баку и Москве имеются самостоятельные центры принятия решений, они гораздо больше заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать друг с другом, нежели с другими внешними игроками. Потому полагаю, что сотрудничество Межбанка и Газпромбанка, а также сотрудничество в перспективе российских и азербайджанских компаний будет развиваться достаточно интенсивно, в том числе это будет касаться и Южного газотранспортного коридора, где Россия заинтересована в реализации совместной с Азербайджаном стратегии. В довесок этому, речь идет о тесном взаимодействии в Карабахе.

Акрам Гасанов: Из имеющейся информации сложно сделать какой-то однозначный вывод. Еще в мае прошлого года Газпромбанк и МБА подписали соглашение о сотрудничестве, но это был документ, лишенный конкретики и в общих чертах. Судя по тону текущего заявления, можно прийти к выводу, что ожидаются, скорее всего, крупные нефтегазовые проекты в Азербайджане с участием российского Газпромбанка. Ведь речь идет о государственном банке российской транснациональной энергетической компании – Газпрома, который является третьим по величине после Сбербанка и ВТБ. Будучи банком Газпрома, эта финансовая структура сопровождает операции газового гиганта. Пока еще сложно сказать и можно только догадываться, какие это будут проекты и что собирается финансировать. Но можно предположить, что это будут достаточно крупные проекты, раз выбрали именно Межбанк. В Азербайджане есть и другие банки, в том числе российский ВТБ.

— Сложно не заметить, что приход Газпромбанка в Азербайджан совпал с достижением трехстороннего мира, вводом российских миротворцев в Карабах и запуском Трансадриатического газопровода (TAP). Как связаны эти события?

Василий Колташев: Упомянутое соглашение сыграет серьезную роль катализатора в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Россией на пути к миру и развитию экономического потенциала этих территорий. Поскольку речь в том числе о тесном взаимодействии двух стран в Карабахе. В зоне конфликта имеется масса полезных ископаемых, а сотрудничество Москвы и Баку в направлении капиталовложений, поддержки контрактов, кредитования компаний, которые будут вести здесь разработку и переработку ресурсов – все это послужит основой для дальнейшей совместной работы.

Сегодня банки прокладывают этот путь. А вслед за ними последует взаимодействие компаний в сфере добычи, переработки, транспортировки и т.д. Думаю, межбанковское соглашение станет важным начинанием в череде многих других событий, которые еще предстоят на пути экономического сближения и экономической интеграции России и Азербайджана. А залогом таких возможностей, долговременного сотрудничества и инвестиций – российских капиталовложений в экономику Азербайджана — является то, что обе наши страны независимы и неподконтрольны внешним силам. Кстати, именно это выгодно отличает Азербайджан от сопредельных стран — Армении и Грузии.

В Азербайджане отсутствует деструктивное, дисбалансирующее влияние внешних сил, и это именно то основание, на котором начали выстраиваться финансовые соглашения, а в перспективе появятся инвестиционные проекты. Это касается и Южного газотранспортного коридора. Но я специально выделяю территорию Карабаха, поскольку с приходом российских миротворцев успокоится взаимная вражда между народами, а последующий экономический рост положит начало дружбе и взаимодействию в Закавказье.

Акрам Гасанов: Говоря о параллелях – как связано межбанковское соглашение с войной и приходом российских миротворцев, вполне может быть, что это обстоит именно так. Ведь по итогам заключенного мира прямо сейчас расширяется и укрепляется наше сотрудничество с Россией. Также вполне возможно, что будущие проекты охватят Карабахский регион, где стороны придут к экономическому взаимодействию. Но говорить о заключении контрактов Газпромом пока еще рано, поскольку это будут, скорее, предположения с уклоном в политику, нежели доводы, подкрепленные правовыми и экономическими основаниями.

Финансирование проектов в Нагорном Карабахе представляет интерес для Азербайджана. Ведь для того, чтобы полностью вернуть эти территории под свой контроль, мы должны в том или ином виде туда войти. Почему бы не сделать это экономически, вкладывая средства, создавая инфраструктуру? Ведь это наши территории. Контракты в рамках межбанковского соглашения могут коснуться и Южного газотранспортного коридора, но пока очень сложно делать такие выводы. Что же касается обеспокоенности многих граждан по поводу ввода российских миротворцев, я отношусь к этому спокойно. Надо понимать, что Россия – это союзная нам страна. И хотя ОДКБ распространяется только на Армению, в мировой политике интересы государств все же превалируют над международным правом.

P.S. Газпромбанк и Международный Банк Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве в мае минувшего года. Оно предусматривает взаимодействие сторон с целью потенциального финансирования инвестиционных и иных коммерческих проектов в Азербайджанской Республике. На днях стороны подписали очередной документ, предусматривающий совместное участие в предоставлении услуг по банковскому сопровождению проектов, реализуемых на территории Азербайджана.