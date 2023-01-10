Многие эксперты высказывают в последнее время мнение, что новая волна мобилизации в России может начаться уже в январе с целью подготовить замену тем военнослужащим, которые примут участие в готовящемся наступлении ВС РФ в Украине.

О том, что Москва намерена мобилизовать дополнительные силы для нового крупного наступления, объявил уже и президент Украины Владимир Зеленский. А министр обороны Украины Алексей Резников записал видеообращение к россиянам, где также предупредил, что Кремль готовится к новой волне мобилизации и уже в течение января планирует объявить военное положение и закрыть границы России для мужчин. Возможность новой волны мобилизации в РФ активно обсуждается в русскоязычных СМИ, соцсетях и Telegram-каналах.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что российские власти 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян. Проектом указа предусмотрено, что на этот раз мобилизация также будет происходить в Москве и Санкт-Петербурге.

Но ведь, несмотря на всю эту планируемую масштабность, у России явно наблюдаются большие технические проблемы – им негде будет разместить новых мобилизованных. Все помнят сообщения, что во время предыдущей волны мобилизации 300 тысяч человек ночевали в лесу, в школах и тому подобное. И справиться с этими людьми — как-то одеть, вооружить и научить их хоть как-то стрелять — они смогли с очень большим трудом. На это ушло полтора месяца.

И естественно возникает вопрос, а где Москва рассчитывает набрать ресурсов для приличного оснащения еще 500 тысяч мобилизованных? Свои у нее, судя по всему, уже заканчиваются. Начнет менять на газ и нефть у Северной Кореи? Понятно, что возникнет дополнительная неразбериха в армии, и всё это создаст новый логистический беспредел.

Но допустим справились с этим полумиллионом новобранцев, возникает следующий вопрос – что станет с ними на фронте? Скорее всего, новых российских оккупантов ждут большие потери. Ведь когда в РФ мобилизовали первые 300 тысяч человек, их уничтожали бешеными темпами. В ноябре и декабре было зафиксировано рекордное количество потерь – украинцы ликвидировали около 16 и 17 тысяч оккупантов. То есть можно прийти к выводу, что почти весь осенний призыв превращен в убитых и раненых.

Ну и чем же обернется в таком случае новая попытка Кремля добиться перелома в затянувшейся войне за счет огромных масс необученных и неоснащенных новобранцев, забрасываемых на передовую?

«Как говорится, вопрос на миллион долларов! Хотелось бы ответить, а я откуда знаю? – так начал свой комментарий # латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист Алекс Григорьевс. — Может быть, это не очень заметно, но Россия находится в процессе переформатирования, даже нескольких переформатирований. Из контролируемой демократии Россия становится полностью авторитарным государством».

По словам политолога, известный американский историк Тимоти Снайдер настаивает, что Россия стала полностью фашистским государством. Изменились отношения государства и общества. Прежде они основывались на негласном соглашении: государство заботится о повышении уровня жизни, а общество не вмешивается в политику. Все видели, что правящая элита занимается воровством, но ведь она делится! Значит можно ее терпеть. 24 февраля 2022 года все изменилось.

«Русская поэтесса Вера Полозкова очень точно сформулировала то, что вдруг обнаружила русская публика про тех, кто ею правит: «Мы-то думали, они – воры, а они – маньяки!» Следующий тектонический сдвиг в русском обществе — это начало мобилизации. Маньяки не только не делятся добром, но и хотят, чтобы подданные покинули свои дома и отправились умирать. Сотни тысяч ломанулись к границе, но часть послушно побрела в военкоматы и уже начала возвращаться в семьи в виде гробов. Власть начинает пропаганду смерти: жизнь — это земное существование, после смерти человека ждет другая жизнь. Подразумевается, что лучше, чем прежняя. И вообще, люди и от алкоголя умирают и в ДТП. Пока что россияне обалдели от всего этого, но думается, что рано или поздно умирать им разонравится и они начнут звереть», — отметил Григорьевс.

В этом контексте и надо рассматривать российские планы мобилизовать все боеспособное или неспособное население России, считает он. «С одной стороны, это попытка напугать Украину и ее западных союзников и побудить их к перемирию с сохранением за Россией уже оккупированных территорий. С другой, может и правда удастся кого-то мобилизовать. Чем вооружать, во что одевать, где содержать – эти вопросы будут решаться (или не решаться) по мере их поступления. У российской власти главное сказать, а что получится сделать – уже не так важно», — подчеркнул латвийский аналитик.

В свою очередь Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) считает, что «суть мобилизации и отправки сотен тысяч плохо экипированных людей (сложно назвать их солдатами) воевать не в том, чтобы победить или переломить ход преступной войны. Отправка пушечного мяса на фронт дает Путину возможность затягивать войну в ожидании, пока кто-то дрогнет и заговорит о перемирии. Украина точно не дрогнет и будет отвоевывать город за городом до полной победы, но надежда российского режима не на Украину, а на какую-нибудь европейскую страну, которой станет холодно.

Я бы не говорил о волнах мобилизации, так как ее объявили, но не прекращали. Мобилизация идет. Тихо, громко, быстро, медленно. Людей отправляют умирать и, к сожалению, многие идут. Вторая задача режима сделать как можно больше россиян соучастниками этого преступления. Сделать войну «народной», коей она сейчас не является. До сих пор это война Путина, в которой россияне массово участвовать не хотят. Поэтому, преследуя эти цели, режим бросает и будет бросать людей на смерть. Единственные рекомендации: уклоняться, уезжать, дезертировать, сдаваться в плен, массово разворачивать батальоны против настоящих и единственных врагов России и российского народа — властей самой России».