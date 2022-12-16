После вступления в силу 5 декабря эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, а также ввода предельных цен на сырье на уровне $60 за баррель некоторые владельцы танкеров стали отказываться от перевозки марки нефти ESPO из Дальневосточных портов.

Как передает # со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

«За 10 дней с начала действия сырьевых ограничительных мер на танкеры в Козьмино было загружено 4,4 млн баррелей. За тот же период месяцем ранее было загружено 8,8 млн баррелей. Два крупных и известных судовладельца, Китайская Cosco Shipping Corp. и базирующаяся в Греции. По словам судовых брокеров, Avin International Ltd. с 5 декабря отказалась от транспортировки нефти по ВСТО», — говорится в материале.

Из-за этого по меньшей мере пять танкеров выбыли из регулярного пула судов, перевозящих нефть этого дальневосточного сорта сырья. Однако если фрахтователи продолжат сталкиваться с трудностями при бронировании танкеров, потоки могут быть затруднены в еще большей степени, уточняется в статье.