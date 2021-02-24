Суд в Турции признал вину сотрудников авиакомпании, вывезших Карлоса Гона из Японии

Турецкий суд приговорил в среду к тюремному заключению руководителя частного авиаперевозчика MNG Jet Окана Косемена и двух пилотов, которые вывезли экс-главу альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии. Как сообщает телеканал NTV, сотрудники компании получили по четыре года и два месяца тюрьмы.

Отмечается, что они осуждены по статье об организации незаконной миграции. По делу в качестве подозреваемых проходили еще две стюардессы того рейса. Они были отпущены за отсутствием объективных оснований признания их вины в данном эпизоде.

| 2021-02-24T19:50:23+04:00 24 февраля 2021, 21:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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