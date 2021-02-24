Суд в Турции признал вину сотрудников авиакомпании, вывезших Карлоса Гона из Японии

Турецкий суд приговорил в среду к тюремному заключению руководителя частного авиаперевозчика MNG Jet Окана Косемена и двух пилотов, которые вывезли экс-главу альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии. Как сообщает телеканал NTV, сотрудники компании получили по четыре года и два месяца тюрьмы.

Отмечается, что они осуждены по статье об организации незаконной миграции. По делу в качестве подозреваемых проходили еще две стюардессы того рейса. Они были отпущены за отсутствием объективных оснований признания их вины в данном эпизоде.