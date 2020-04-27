Суд отложил слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложены до ноября в связи с распространением коронавируса, постановила судья магистратского суда района Вестминстер Ванесса Барайтсер.

В понедельник адвокаты представили дополнительные доводы для переноса даты слушаний. Ранее, 7 апреля, они также просили отложить процесс, но судья не согласилась с ними. Стороны участвовали в заседании по телефонной связи. Слушания об экстрадиции Ассанжа по существу должны были начаться 18 мая с возможным продолжением в середине июля.