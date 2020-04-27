Суд отложил слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложены до ноября в связи с распространением коронавируса, постановила судья магистратского суда района Вестминстер Ванесса Барайтсер.
В понедельник адвокаты представили дополнительные доводы для переноса даты слушаний. Ранее, 7 апреля, они также просили отложить процесс, но судья не согласилась с ними. Стороны участвовали в заседании по телефонной связи. Слушания об экстрадиции Ассанжа по существу должны были начаться 18 мая с возможным продолжением в середине июля.
«Мне объяснили, что нет причин полагать, что подготовка к слушаниям с участием свидетелей может быть проведена дистанционно. Дистанционное участие сторон неприемлемо. Следует отменить предстоящие (18 мая – ред.) слушания и назначить новую дату… Трехнедельные слушания могут быть проведены после 2 ноября. Это самая ранняя дата», — сказала, вынося вердикт, судья Барайтсер.
Она полностью приостановила рассмотрение дела до 4 мая, чтобы адвокаты Ассанжа и представители США, требующих выдачи подсудимого, могли согласовать между собой сроки слушаний.(РИА Новости)