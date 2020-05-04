Суд Лондона перенес слушания об экстрадиции Ассанжа в США как минимум до сентября

Британский суд перенес с мая на сентябрь слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое решение приняла судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер, огласив его на прошедших в понедельник процедурных слушаниях. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в суде.

Сам Ассанж на заседании не присутствовал из-за плохого самочувствия.

Первый этап рассмотрения дела об экстрадиции Ассанжа в США состоялся в королевском суде лондонского района Вулидж в феврале, второй этап должен был стартовать 18 мая и продлиться три недели. Однако защита австралийца запросила перенести заседание на сентябрь из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. В частности, на прошлой неделе юристы говорили о том, что из-за введенного карантина не могут встретиться со своим подзащитным уже более месяца и за это время лишь несколько раз общались с ним по телефону. С этой позицией согласилась и сторона обвинения, указавшая на то, что в нынешних условиях проводить слушания небезопасно.