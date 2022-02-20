Cтудент второго курса геологического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Илькин Ганбарли стал победителем чемпионата WORLD GAMES 2022 года в столице Казахстана городе Нур-Султане.

В первый день соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории 55 кг И. Ганбарли победил французского соперника со счетом 4:3 и вышел в 1/16 этапа. На этом этапе представитель Азербайджана победил американского соперника со счетом 2:1. В 1/8 финала И. Ганбарли победил бразильского соперника со счетом 8:0 и вышел в четвертьфинал. В четвертьфинале студент БГУ победил китайского борца со счетом 7:0. На квалификационном этапе И. Ганбарли, победив японца — трехкратного чемпиона мира со счетом 8:3, вышел в полуфинал.

В полуфинальном поединке наш борец по прозвищу «Терминатор», победив аргентинского соперника со счетом 9:5, вышел в финальную стадию.

В финальном поединке Илькин победил армянского борца Варшама Бораняна со счетом 11:0 и стал победителем соревнований.

Отметим, что это не первая победа студента БГУ над армянским спортсменом. В прошлом году в Париже он также выиграл международный турнир по греко-римской борьбе — в финале И. Ганбарли победил армянского спортсмена Миграна Назаряна. Илькин является пятикратным чемпионом Азербайджана и победителем ряда международных турниров.