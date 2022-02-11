«Строительство новой линии через Зангезурский коридор из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, а оттуда в Турцию и Иран уже в наших планах. И я уже говорил, что Зангезурский коридор будет играть свою роль не только для железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, но и для экспорта через этот коридор видов энергии, и для обеспечения электроэнергией Нахчыванской Автономной Республики, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана. И оттуда у нас появится новая линия для выхода на внешние рынки и после Турции в Европу».

Oб этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью АЗЕРТАДЖ.