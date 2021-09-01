Министры стран ОПЕК+ в среду вечером, как и ожидалось, не стали менять принятый еще в июле план по восстановлению добычи нефти, который предполагает ее рост на 0,4 млн б/с в месяц с августа. Об этом ТАСС сообщили два источника в ОПЕК.

«Решили пролонгировать наше июльское решение», — сказал один из собеседников агентства, участвующий в переговорах. Другой подтвердил эту информацию, отметив, что встреча завершена.

Таким образом, страны ОПЕК+ продолжат наращивать добычу нефти, как и в августе, на 400 тыс. б/с в месяц.

Страны ОПЕК+ исполнили сделку по сокращению добычи нефти на 109% от плана в июле.