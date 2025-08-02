Восьмерка стран ОПЕК+, вероятно, одобрит в воскресенье очередное увеличение добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой источники, знакомые с ходом обсуждения.

ОПЕК+, на долю которой приходится около половины мировой добычи нефти, в течение нескольких лет сокращала производство для поддержки рынка. Однако в этом году группа изменила курс, чтобы вернуть долю рынка после того, президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы помочь сдержать рост цен на бензин.

Три источника Reuters сообщили, что восемь членов ОПЕК+ могут увеличить добычу в сентябре пятый месяц подряд — на 548 тысяч баррелей в сутки. Четвертый источник, знакомый с переговорами ОПЕК+, сказал, что обсуждение объемов продолжается, и повышение может быть меньше данного объема.

Воскресная встреча восьмерки, которая намечена на 15.00 по бакинскому времени, пройдет на фоне требований Трампа к Индии остановить импорт российской нефти, что может повлечь потерю Москвой существенной доли доходов и потенциально привести к новому мировому кризису предложений.

Если ОПЕК+ решится увеличить добычу на 548 тысяч баррелей в сутки, группа полностью вернет на рынок объем последнего добровольного сокращения добычи в 2,2 миллиона баррелей в сутки, а ОАЭ досрочно увеличат квоту на 300 тысяч баррелей в сутки.

У ОПЕК+ остается еще два объема сокращений: около 1,65 миллиона баррелей в сутки для восьми членов ОПЕК+ и 2 миллиона баррелей в сутки для всех членов. Срок действия этих ограничений истекает в конце 2026 года.

Goldman Sachs ожидает, что ОПЕК+ объявит в воскресенье о сентябрьском увеличении добычи на 550.000 баррелей в сутки и сохранит уровень квот после сентября.

Консалтинговая компания Energy Aspects сообщила, что переговоры о предыдущем раунде сокращений еще не состоялись.

«После полного высвобождения добровольных сокращений в объеме 2,5 миллиона баррелей в сутки ОПЕК+ будет смотреть на фундаментальные факторы рынка», — сказала Амрита Сен из Energy Aspects.

«Преждевременно даже начинать говорить о следующей фазе добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, поскольку эти обсуждения еще даже не начались».

Неопределенность вокруг тарифов и санкций помогла на этой неделе ценам на нефть подняться более чем на 4%. Brent в среду достиг пятинедельного максимума в $73,63 за баррель.

Повышенные цены на нефть обычно привлекают внимание Трампа, который пытается сдержать инфляцию в США и сказал в июле, что цена нефти в $64 за баррель — хороший уровень. В пятницу американская WTI торговалась на уровне около $69 за баррель. (moscowtimes.ru)