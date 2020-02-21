Страны Карибского сообщества осудили блокаду США в отношении Кубы

Страны — участницы Карибского сообщества (КАРИКОМ) осудили антикубинские меры США, в частности, торгово-экономическое эмбарго и введение новых санкций против острова. Об этом в четверг сообщает газета Granma.

Отмечается, что главы правительств государств — участников объединения на очередной встрече на Барбадосе расценили подобные шаги властей США как «неоправданное применение экстерриториальных законов и мер, противоречащих международному праву». Члены КАРИКОМ также выразили озабоченность по вопросу препятствования работе кубинских медицинских программ в ряде стран.

Помимо вопросов экономического сотрудничества, на повестке дня встречи была и разработка совместных мер по препятствованию распространению коронавируса.

Членами основанного в 1973 году Карибского сообщества являются Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Монтсеррат (владение Великобритании).(ТАСС)