Страны Карибского сообщества осудили блокаду США в отношении Кубы

Страны — участницы Карибского сообщества (КАРИКОМ) осудили антикубинские меры США, в частности, торгово-экономическое эмбарго и введение новых санкций против острова. Об этом в четверг сообщает газета Granma.

Отмечается, что главы правительств государств — участников объединения на очередной встрече на Барбадосе расценили подобные шаги властей США как «неоправданное применение экстерриториальных законов и мер, противоречащих международному праву». Члены КАРИКОМ также выразили озабоченность по вопросу препятствования работе кубинских медицинских программ в ряде стран.

Помимо вопросов экономического сотрудничества, на повестке дня встречи была и разработка совместных мер по препятствованию распространению коронавируса.

Членами основанного в 1973 году Карибского сообщества являются Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Монтсеррат (владение Великобритании).(ТАСС)

| 2020-02-21T11:07:09+00:00 21 февраля 2020, 12:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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