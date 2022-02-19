Медленное восстановление мировой экономики после связанных с COVID-19 ограничений обусловлено появлением новых штаммов вируса, геополитическими факторами, а также перебоями с поставками. К таким выводам пришли министры финансов и главы центральных банков государств «группы двадцати» (G20).

«Восстановление мировой экономики продолжается. Однако новые волны коронавирусной инфекции и появление новых вариантов [вируса] сказываются на темпах восстановления», — указано в публикации минфина США по итогам встречи G20 в Индонезии.

В документе подчеркивается, что потенциальные риски представляют такие факторы, как несоответствие спроса и предложения, рост цен на сырье, а также перебои поставок.

При этом последующее восстановление экономики, как убеждены специалисты, будет происходить «несинхронно». Это связано, в частности, с неравным доступом к вакцинам.

18 февраля южноафриканский экономист Дезмонд Лахман сравнил современную мировую экономику с «гигантским пузырем», который вскоре может лопнуть в разных частях планеты в связи с финансовым кризисом. По словам эксперта, крупнейшие центральные банки создали как минимум три финансовых пузыря. Поступая таким образом, они «подвергают экономику планеты значительному риску», и в предстоящем году мы можем стать свидетелями серьезного стресса на финансовых рынках.

На начало февраля государственный долг США впервые превысил $30 трлн, составив $ 30/012 трлн. Как отмечали эксперты, данный показатель достигнут на несколько лет раньше, чем рассчитывали американские экономисты, и произошло это из-за пандемии коронавируса. В середине декабря 2021 года президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга. Таким образом, он увеличился на $2,5 трлн и составил $31,4 трлн (lenta. ru)