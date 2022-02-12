Главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что диппредставительства стран ЕС в Киеве не собираются прекращать свою работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают действовать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями», — говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что рекомендации о посещении Украины для граждан ЕС будут обновляться с учетом ситуации с безопасностью. По словам дипломата, страны ЕС координируют действия с учетом текущей ситуации на Украине.

Боррель предупредил, что военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия.