На мировых рынках стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара США за баррель впервые с 6 октября 2014 года.

Как передает #, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,21%, до 93,47 долларов за баррель, мартовских фьючерсов на WTI снизилась на 0,29%, до 92,04 доллара.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдалась неоднозначная динамика после роста цен более чем на 2% торговым днем ранее.

Позитивным фактором для роста цен способствовали результаты заседания ОПЕК+, на котором альянс решил не увеличивать сверх плана объем ежемесячной добычи.

Кроме того, морозы в Техасе также повлияли на рост спроса на «черное золото» в США.

Согласно аналитикам Oanda, слова которых приводит газета Wall Street Journal, цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель на прошлой неделе из-за падения добычи в США после того, как арктический взрыв нарушил работу в Техасе.