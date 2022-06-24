Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня. «Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Мои поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Молдовы Майе Санду, а также народам Украины и Молдовы», — сообщил в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.

Грузия аналогичный статус не обрела, хотя и очень надеялась на это. «Грузия в целом создала прочную основу для дальнейшего приведения законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Статус страны — кандидата в ЕС должен быть предоставлен ей после решения ряда приоритетных задач», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии несколько дней назад.

В публикации отмечалось, что в Грузии «есть основа для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека» и многое другое, однако «необходимые дальнейшие реформы для улучшения функционирования». Кроме того и президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что Тбилиси принимать пока не собираются.

«Существует несколько категорий государств, являющихся членами Восточноевропейского партнерства, но их безопасность, геополитическая ситуация отличаются. Грузия, Армения, Азербайджан — очень близкие дружественные страны, но, если хорошо понаблюдаете, как геополитически, так и географически они сегодня не в той же ситуации, что Украина и Молдавия», — отметил глава французского государства.

В итоге, получилось то, что получилось. «Исторический день. Грузия после признания Евросоветом ее европейской перспективы готова работать последующие месяцы для получения статуса кандидата в члены Евросоюза». Об этом в четверг заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Это было взвешенное заявление, сильно контрастирующее с тем, что ранее говорил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он, напомню, сразу несколько раз указал на то, что Грузия была более достойна получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, чем Украина и Молдова. Но это еще не все. Гарибашвили позволил себе совершенно шокирующее утверждение. Шокирующее потому, что перед нами человек, который окончил факультет международного права и международных отношений Тбилисского государственного университета. Параллельно он учился во французском Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна. В 2005 году получил степень магистра по специальности международные отношения в Тбилисском университете, владеет грузинским, русским, английским и французским языками.

То есть, судя по всему, он является прекрасно образованным человеком. Собственно, о том же говорит и его послужной список. Он ведь и министром общественного порядка успел побывать, и дважды уже становился премьер-министром Грузии. Тем удивительнее слышать то, что произнес Гарибашвили. А он пожаловался на то, что Украина …требовала не давать стране статус кандидата в ЕС.

Как-то уж совсем это заявление не соответствует духу сотрудничества между Тбилиси и Киевом. Какая-то просто выпирающая обида у грузинского руководства на то, что этой стране, в отличие от Украины и Молдовы, не дали статус кандидата в ЕС. По сути, Гарибашвили произнес и нечто, больше похожее на попытку оправдать несбывшиеся надежды официального Тбилиси.

И ладно бы, он свалил все на президента Украины Владимира Зеленского, авторитет которого в мире сейчас действительно высок. Так нет же! Им была выбрана фигура, в самой Украине являющаяся часто и по делу критикуемой. В общем, по словам Ираклия Тариэловича, глава парламентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия лично ездил в Европу и США и настаивал на этом.

«Арахамия практически ультиматум выдвинул Европе о том, что, если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», — утверждает Гарибашвили. Этот спич очень напоминает рассказ Остапа Бендера васюкинским любителям шахмат о том, что «Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть, он обкуривает своих противников сигарами и нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был».

Нет, вот реально Гарибашвили верит в то, что произнес?! В то, что Арахамия, этот временщик, которого в Украине подозревают в небескорыстном лоббинге Абрамовича, способен выдвигать ультиматум целой Европе?! Вот, как себе это представляет грузинский премьер? Прибыл, значит, Арахамия, в привычной для себя бейсбольной кепке и кроссовках в Брюссель, в Париж, в Бонн и Рим одновременно и говорит всем подряд: » Я вас всех в порошок сотру, если Грузию примете!». И Макрон, Шольц, Мишель, Драги — сразу обделались и сказали: «Батоно Давид, не беспокойся, не пустим Грузию никуда».

Вот так это было, по версии Гарибашвили? Если да, то почему тогда Арахамию не послали сразу к Путину? Чтобы и президент РФ, увидев Давида, тоже испугался бы и вернул все оккупированные территории, включая Крым, в тот же день, начав выплату компенсаций?! Ладно, к Путину далеко, пусть в страны, выступающие против введения газового эмбарго против РФ его отправят. Чтобы там Арахамия вытащил свой ультиматум и размахивал им на каждом шагу, пока все не сделают все так, как он хочет. Иначе, как-то странно получается. Есть, по версии грузинского премьера, у Украины такое страшное оружие, как Арахамия, а она не стреляет им везде, где только можно.

Кстати, сам Арахамия уже ответил на обвинения. «Не обращайте, пожалуйста, внимания на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности премьер-министра, распространяющего недостоверную информацию просто по заказу одного олигарха», — заявил он в обращении в Telegram. По словам украинского политика, Европу в последнее время он не посещал, однако находился с визитом в США.

«Там Арахамия конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию о том, что Иванишвили является олигархом российского плана, который имеет марионеточное правительство и, по сути, подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу», – отметил депутат. И ежу понятно, что говорить он в США мог все, что вздумается, но решение было принято вовсе не на основе его мнения. В целом же, мы стали свидетелями очень некрасивой истории, которая доказывает, что между странами, которые официально являются союзниками, случаются серьезные конфликты.