Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, покинувшая родную страну после обвинений в связях с Россией, поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области. Журналисты издания «Вид сбоку» встретились с ней во время местного праздника под названием «Макушка лета».

Бывшая чиновница рассказала, что снять жилье в Петрушово ей помогли знакомые. «Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего», — добавила она.

По словам Кнайсль, она продолжает писать книги и преподавать. Также она была приглашена для сотрудничества в центре G.O.R.K.I. («Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России») при Санкт-Петербургском государственном университете, где она занимает должность руководителя.

«Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто», — поделилась Кнайсль.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Ее назначение на эту должность было следствием квоты для ультраправой Австрийской партии свободы. В 2018 году она привлекла особое внимание, станцевав с президентом России Владимиром Путиным на собственной свадьбе. Партия, в которой состояла Кнайсль, в 2016 году заключила с «Единой Россией» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Впоследствии экс-министр стала членом совета директоров компании «Роснефть». После начала российского вторжения в Украину она подала заявление об отставке.

На личном сайте Кнайсль указано, что она «вынужденно покинула родную страну из-за постоянных угроз убийством и фактического запрета на работу в Австрии». В июле 2022 года она также рассказала о поступающих угрозах в интарвью The Washington Post. После этого она жила некоторое время во Франции и Ливане. О намерении поселиться в России Кнайсль заявила в июне июне 2023 года. (moscowtimes.ru/