Станислав Ткаченко: «Экономические итоги 2019 года для России неблагоприятные»

Рост ВВП России составил 1% за 2019 год. Многие западные эксперты считают, что подобная тенденция в экономике России приведет к краху страны. Тем не менее, известно также, что экономика России, как и во многих других странах СНГ является «теневой» и реальные показатели совершенно иные. О том, как завершается 2019 год для экономики России, и что ей нужно сделать для развития рассказал # доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Вот уже подошел к концу 2019 год. Что Вы скажете по экономическим итогам года?

— Экономические итоги 2019 года для России в целом неблагоприятные. Начиная с 2012 года, российская экономика находится в зоне стагнации, а в 2015-2016 гг. она даже оказалась в «красной зоне», т.е. сокращалась. С 2017 года экономика страны находится на стадии медленного и неустойчивого роста. Выделим две главные причины этого: 1) санкционная политика США и ЕС; 2) более глобальная проблема, известная как «ловушка среднего дохода»; она характеризует определенный этап в социально-экономическом развитии государства, когда в процессе трансформации традиционного сектора экономики возникают труднопреодолимые барьеры, препятствующие росту выше минимальных показателей в 1-2 процента ВВП в год, т.е. балансированию экономики на уровне стагнации.

Если оценивать состояние российской экономики в 2019 году по макроэкономическим показателям, то оно в целом хорошее. Долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга, отношение государственного долга к ВВП, соотношение золотовалютных резервов и совокупного долга плюс импорта – все эти показатели характеризуют экономику России как устойчивую даже в среднесрочной перспективе. Такая устойчивость – результат напряженной работы российских властей по отражению экономической агрессии США и их союзников, вызванной бурными событиями 2014 года вокруг Украины. Но если в рамках негативной повестки своей экономической политики (воспрепятствовать усилим США по разрушению национальной экономики) власти России чувствуют себя сейчас уверенно, то в области перспективного планирования и его практического воплощения Кремль и правительство России никаких ярких достижений не имеют. И пока они не просматриваются.

— Рост ВВП на текущий год в России составил 1%. Как по вашему, что Россия должна сделать, чтобы поднять темпы роста своей экономики?

Назовем главные вызовы и проблемы, которые власти России должны преодолеть для ускорения роста национальной экономики:

Первое, замедление роста экономики во всем мире. В этой ситуации для России важно развивать отношения с динамично растущими экономиками стран БРИКС, а также сохранить нынешний уровень экономических связей с традиционными партнерами – странами ЕС и СНГ; пока никаких ярких достижений в данной сфере нет.

Второе, сокращение объемов производства инновационной продукции с 8,2 % от общего выпуска продукции в России 2013 года до 6% в 2018 году. Российские политики могут сколько угодно утешать себя успехами курса на импортозамещение, но неспособность выпускать высокотехнологичную инновационную продукцию характеризует Россию как страну, которую «ловушка среднего дохода» затягивает все глубже, а правительство не знает, как с этой проблемой бороться.

Третье, созданная за последние пять лет в России инфраструктура поддержки инноваций может, начиная с 2024 года, стать драйвером роста всей национальной экономики. Но в настоящее время масштабные государственные инвестиции в данную сферу не привели к существенному изменению структуры российской экономики и ее промышленного сегмента.

Четвертое, демографические проблемы, и прежде оказывавшие негативное влияние на экономический рост, в настоящее время превратились в наиболее значимую причину стагнации экономики. В России сегодня налицо ограниченное предложение новой рабочей силы, ее объемы сокращаются, а качество остающейся на рынке рабочей силы не всегда соответствует повышенным требованиям, соответствующим эпохе Четвертой промышленной революции. В 2019 году в России запустили национальный проект «Демография», направленный на рост продолжительности здоровой жизни, поддержку рождаемости и занятости женщин с детьми. Расходы на этот проект в 2019-2024 гг. составят гигантские 1,6 триллиона рублей (более 25 миллиардов долларов), и в долгосрочной перспективе они окажут положительное воздействие на рост национальной экономики. Но результатов реализации проекта «Демография» придется ждать много лет.

Пятое, снижение нефтедобычи в России из-за сделки ОПЕК+, а также в связи с проблемами поставок на экспорт загрязненной нефти в середине 2019 года. На эти краткосрочные проблемы главного сектора российской экономики накладываются санкции США и ЕС в сфере поставок новейшего нефтедобывающего оборудования для работы на шельфе. Поэтому снижение добычи нефти может оказаться крайне опасным для стабильности всей экономики России уже в будущем году.

Шестое, относительно жесткая денежно-кредитная политика монетарных властей во главе с Центральным банком России. В данной сфере изменения нынешнего года носят позитивный характер для национальной экономики: в 2019 году Банк России пять раз понижал ключевую ставку (с 7,75 процентов в январе до 6,25 процента в декабре), открывая новые возможности развития для национального бизнеса за счет расширения его доступа к кредитным ресурсам.

P.S.Россия одна из тех стран мира, где политические и экономические процессы способны оказывать влияние на общемировую тенденцию. Политическая стабильность любой страны зависит от экономической стабильности.

Экономика Азербайджана на 90% зависит от энергоресурсов, которые поставляются в западную Европу. Но президент Азербайджана взял курс экономических реформ с ориентиром на промышленно-производственную базу. В этом смысле самый большой и важный рынок для Азербайджана — российский, чья экономика оставляет желать лучшего. Ведь ни для кого, не секрет, что основным рынком сельхозпродукции, производимой в Азербайджане, является Россия.

С другой стороны, по разным оценкам около одного миллиарда долларов ежегодно в страну поступают родственникам и близким проживающих в России азербайджанских мигрантов. Поэтому падение российской экономики будет также оказывать влияние на экономику Азербайджана. Страна может столкнуться с переизбытком сельхозпродукции, ухудшением жизни определенной прослойки населения, которая жила за счет переводов из России, а также возвращением огромного количества трудовых мигрантов в страну, где вопрос трудоустройства остается одним из самых острых. Поэтому Азербайджан с учетом всех вышеперечисленных рисков, должен быть готов к развитию любого сценария.