Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Bild.

По данным источника, форвард сборной Франции перейдет в стан «сливочных» после завершения нынешнего сезона. Сообщается, что Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с «Реалом». Француз перейдет в королевский клуб в статусе свободного агента и будет получать зарплату в размере €50 млн.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21). По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн.