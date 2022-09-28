В Лиге наций состоялись матчи заключительного шестого тура группового этапа, по результатам которых были определены участники плей-офф турнира.
Как передает Gazeta.ru, ими стали сборные Испании, Италии, Хорватии и Нидерландов.
Сборная Испании благодаря голу Альваро Мораты переиграла победителя Лиги наций 2019 года – Португалию.
Итальянцы днем ранее обыграли лидировавших в группе венгров со счетом 2:0 и сместили их с первого места.
В воскресенье сборная Хорватии одержала победу над Австрией со счетом 3:1.
В тот же день Нидерланды расправились с Бельгией и уверенно заняли первое место в своей группе.
Финальная стадия турнира пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.