Турция стремится не только к активным дипломатическим усилиям по восстановлению мира между РФ и Украиной, но и выступает посредником между Вашингтоном и Москвой, что проявилось в организации обмена заключенными.

Стали известны подробности обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, состоявшегося 27 апреля при координации Национальной разведывательной организации Турции (MIT).

По данным «Анадолу», переговоры по обмену Ярошенко на Рида продолжались уже долгое время, но США и РФ так и не могли прийти к общему знаменателю и поэтому обратились к Анкаре с просьбой организовать обмен заключенными.

После одобрения президента Реджепа Тайипа Эрдогана, MIT подготовила все усилия для обмена при посредничестве Турции.

Рида обменяли на Ярошенко в среду, в 14.00 по местному времени в Анкаре под наблюдением сотрудников спецслужб Турции.

Национальная разведка и ранее выступала в роли посредника.

В 2020 году сотрудниками MIT властям Италии была передана медсестра Сильвия Констанцо Романо, похищенная в Кении и переправленная в Сомали в 2018 году.