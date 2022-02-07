Сборная Сенегала одержала победу над Египтом в финале Кубка африканских наций — 2021.

Основное и дополнительное время закончилось без забитых мячей, в серии пенальти сильнее оказались сенегальцы — 4:2. Это первый Кубок Африки в истории Сенегала.

Египтяне остаются на первом месте по количеству побед в турнире. Они побеждали в нем семь раз.

Кубок африканских наций прошел с 9 января по 6 февраля. Предыдущим победителем турнира является национальная команда Алжира, которая в решающем матче прошлого розыгрыша обыграла сборную Сенегала со счетом 1:0.