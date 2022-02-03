Главарь террористической группировки «Исламское государство» был уничтожен на северо-западе Сирии в результате спецоперации Вооруженных сил США. Об этом сказано в письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которое приводит пресс-служба Белого дома.

«Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире», — говорится в документе.

Как указал глава Белого дома, был ликвидирован главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши.

Он также отметил, что американские военные, которые принимали участие в операции, благополучно вернулись.