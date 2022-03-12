Администрация президента Джо Байдена задумалась о передаче Украине средств ПВО и других вооружений и обсуждает такую возможность с европейскими союзниками. Киев, в частности, надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Как пишет издание со ссылкой на источники среди официальных лиц, такие консультации проводятся перед запланированным на следующую неделю визитом главы Пентагона Ллойда Остина для встречи с союзниками в Брюсселе и Словакии, выразившей вместе с Польшей и Румынией готовность направить военную помощь Украине. Отмечается, что у Словакии есть комплексы С-300, и данные вооружения «знакомы украинцам». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не уточнил, какие именно системы Вашингтон может дополнительно передать Киеву (lenta. ru)