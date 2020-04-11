США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса

США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса в мире, обогнав Италию. В стране зарегистрировано свыше 19,6 тысячи смертей, свидетельствуют  данные университета Джонса Хопкинса.

США также лидируют в мире по числу зараженных — 500 594 человека, выздоровели 29 223. В Италии коронавирусом заразились 147 577 человек, вылечились 30 455.

Ранее 11 апреля США установили  новый антирекорд смертности от коронавируса за сутки; от COVID-19 умерли 2108 человек.

10 апреля сообщалось, что число умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в мире превысило 100 тысяч. Тогда по числу погибших лидировала Италия — там зафиксировали 18,8 случаев гибели от коронавируса. На втором месте были США: каждый день там умирает свыше тысячи человек (lenta.ru(

| 2020-04-11T20:40:04+00:00 11 апреля 2020, 20:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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