США выразили сожаление в связи с решением Франции освободить Рохоллонеджада

США глубоко сожалеют об одностороннем решении Франции освободить из-под стражи гражданина Ирана Джалала Рохолланеджада. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента Морган Ортагус, распространенном в воскресенье, сообщает Голос Америки.

Ортагус напомнила, что Соединенные Штаты направляли запрос об экстрадиции Рохолланеджада, отметив, что в США против него выдвинуты многочисленные обвинения в связи с нелегальным экспортом оборудования, имеющего военное применение, в нарушение американских санкций.

«И США, и Франция заинтересованы в привлечении к ответственности обвиняемых в совершении серьезных преступлений, особенно в делах, имеющих последствия для национальной безопасности, – говорится в заявлении. – К сожалению, в данном случае Франция не выполнила свои обязательства по договору и помешала свершению правосудия».

| 2020-03-22T23:58:50+00:00 23 марта 2020, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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