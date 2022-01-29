В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с последними событиями на киргизско-таджикской границе.

Об этом передает «Интерфакс».

«США глубоко обеспокоены из-за возобновившегося насилия на киргизско-таджикской границе. Наши мысли остаются с жертвами, их семьями, и теми, кто был вынужден покинуть свои дома из-за насилия», — написал в Twitter в ночь на субботу представитель госдепа США Нед Прайс.

«Мы призываем к решению пограничных проблем, основываясь на переговорах, и к приверженности мирному сосуществованию», — добавил он.

Пресс-служба кыргызской Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности сообщила в субботу, что по состоянию на 29 января обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.

В четверг вечером обстановка на кыргызско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен — Исфана. После переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана участок дороги был открыт. Но обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск двух стран, которая продолжалась более пяти часов. Перестрелки шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использовала минометы и гранатометы.

По данным Минздрава Кыргызстана, во время перестрелки ранения получили 12 человек, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщалось, позже стороны договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.