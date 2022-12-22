Соединенные Штаты ввели санкции против генерального прокурора Ирана Мохмаммада Джафара Монтазери за подавление протестов, сообщает РИА Новости со ссылкой на минфин США.

Монтазери «вменяется» отправление судьям директивы действовать решительно и жестко в отношении протестующих. Кроме того, под санкции попали высокопоставленные представители члены проправительственного ополчения Басидж — Мослем Моейн и Хоссейн Маруфи, а также командующие силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и Курдистане Хассан Хассанзаде и Сейед Саде Хоссейни.

«Хоссейни санкционировал применение летальных средств против безоружных протестующих и отдал приказ о массовых арестах демонстрантов, что привело к гибели по меньшей мере семи человек», — указано в пресс-релизе.