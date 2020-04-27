США ужесточили экспортные ограничения в отношении Китая, России и Венесуэлы

Министерство торговли США объявило в понедельник о введении новых мер экспортного контроля с целью помешать попыткам компаний из Китая, России и Венесуэлы получить доступ к американским технологиям, которые могут быть использованы при разработке оружия, военного авиатранспорта или оборудования для слежения, по гражданским каналам поставок или под предлогом использования в гражданских целях., сообщает Голос Америки.

«Важно учитывать последствия ведения дел со странами, которые в прошлом уже перенаправляли закупленные у американских компаний товары для использования в военных целях, – отметил министр торговли Уилбур Росс. – Ряд компаний из Китая, России и Венесуэлы пытается обойти американский экспортный контроль и в целом подорвать интересы США, поэтому мы по-прежнему будем бдительными, чтобы предотвратить попадание американских технологий в плохие руки».

Ведомство распространило на все три страны ограничения, связанные с такими товарами, как полупроводниковое оборудование, сенсоры и иные технологии, которые можно использовать в военных целях.