В США выявили как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки, подсчитал Reuters.

Агентство подчеркивает, что эта цифра стала новым мировым рекордом. При этом окончательное число заражений может быть еще больше, поскольку не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.

«Признаков замедления распространения контагиозного омикрон-штамма не наблюдаются», — говорится в публикации.

Кроме того, согласно статистике агентства, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.(РИА Новости)