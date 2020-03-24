США сокращают на $1 млрд финансовую поддержку Афганистану

США сокращают на $1 млрд финансовую поддержку Афганистану после провалившихся переговоров о создании «инклюзивного правительства». Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно распространенному документу, Соединенные Штаты сожалеют о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр, кандидат в президенты Абдулла Абдулла «не смогли договориться об инклюзивном правительстве». В заявлении указывается, что Вашингтон намерен «пересмотреть рамки сотрудничества с Афганистаном».

«В том числе мы уже сегодня объявляем о разумном ограничении наших трат в Афганистане и немедленно сокращаем на $1 млрд нашу финансовую поддержку в этом году, — указывается в заявлении. — Мы готовимся сократить ее еще на $1 млрд в 2021 году».

Госсекретарь США прибыл в Афганистан в понедельник с необъявленным визитом. Как сообщило агентство Reuters, цель поездки Помпео — содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением «Талибан».(ТАСС)