«В результате проведенных с американской стороной обсуждений мы достигли общего соглашения по поводу ограничения выхода [с военных баз] без необходимости в качестве меры по борьбе с распространением инфекции. Сейчас мы работаем над деталями соглашения», — сказал он.

Резкий рост заражений коронавирусом был выявлен на нескольких базах США, включая Кэмп-Хансен на южном японском острове Окинава в конце декабря. Инфекцию на объекты занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Они не сдавали ПЦР-тесты по прилете в рамках действовавших двусторонних договоренностей. Однако сейчас это требование вновь действует.

Из-за всплеска заражений на военных объектах США суточный прирост новых случаев коронавируса среди населения Окинавы, а также префектуры Ямагути, где расположена другая база Ивакуни, вырос до рекордно высоких показателей за все время пандемии.