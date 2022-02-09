Администрация США считает проведение военных учений Россией и Беларусью действиями, направленными на эскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Думаю, если взглянуть на подготовку к данным военным учениям, мы воспринимаем это, конечно, скорее, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию <…>», — сказала она. «Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения», — добавила Псаки. По ее версии, Россия «не предприняла шагов по деэскалации».