США считают, что на переговорах в Вене уже просматривается форма сделки с Ираном, но еще предстоит принять фундаментальные политические решения. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в пятницу на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии — базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией.

«Мы вместе сумели выработать форму сделки, но надо принимать фундаментальные политические решения», — сказала она. «Мы еще не достигли завершения, — отметила вместе с тем Нуланд. — Это может произойти скоро или вовсе не случиться. Нам надо сохранять осторожность». (ТАСС)