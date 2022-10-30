Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сожалеет о решении Российской Федерации приостановить свое участие в зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Блинкена утверждается, что Штаты призывают все стороны продолжить работу по важной, спасающей жизни инициативе.

«Мы призываем правительство РФ возобновить свое участие в инициативе, полностью соблюдать договоренность и работать над гарантированием того, чтобы люди по всему миру по-прежнему имели возможность получать пользу, обеспечиваемую инициативой», — говорится в заявлении Блинкена.