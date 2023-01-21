К 2030 году на Хмельницкой атомной электростанции Украины построят два новых энергоблока по американской технологии.

Как сообщает УНИАН, об этом в эфире информационного телемарафона рассказал руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко.

По его словам, 20 января было принято решение о разработке технической документации по строительству атомных блоков нового типа.

Речь идет о строительстве девяти атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Договор о строительстве пяти блоков был заключен в 2021 году в США между правительством Украины и компанией-поставщиком. В прошлом году запланированное к строительству количество блоков выросло до девяти.

«В наших планах есть построение двух блоков до 2030 года. Средняя стоимость строительства одного блока составляет примерно 5 миллиардов долларов», — отметил Галущенко.

По его словам, строительство будет осуществляться за счет кредитных средств компании Westinghouse и за средства государственного предприятия «Энергоатом».