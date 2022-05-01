США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, которые были доставлены в порт Салоники. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил посол США в Греции Джеффри Пайетт и генеральный штаб национальной обороны Греции.

Дипломат уточнил, что к концу текущего года Соединенные Штаты бесплатно предоставят Греции в общей сложности 1200 бронетранспортеров в рамках программы поставок за границу излишков военной продукции США (Excess Defense Articles — EDA).

«Партнерство в области обороны США и Греции сильнее, чем когда-либо», — написал Пайетт.

Согласно заявлению греческого генштаба, бронетранспортеры способны в значительной степени укрепить возможности сухопутной армии страны.