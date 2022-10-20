США завершили разработку 12-й модификации ядерной авиабомбы B61. Как отмечают в Федерации американских ученых, 480 управляемых бомб B61-12 поступят в производство. Часть из них в 2023–2024 годах заменит устаревшие варианты B61, которые находятся на шести авиабазах в Европе и Турции, сообщает «Интерфакс».

Термоядерная бомба B61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Разработанная изначально в 1960-х годах модель претерпела ряд модификаций, последняя из которых — 12-я — прошла испытания без боезаряда в 2015 году.

Бомба B61-12 сохранила мощность прежней модели — 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн. Хвостовое оперение делает ее управляемой и более точной: заряд можно сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба сама спланирует в сторону цели.

По 15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб — на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция).

В понедельник, 17 октября, ВВС стран-членов НАТО начали ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») по ядерному сдерживанию. Маневры пройдут над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря до 30 октября. В них будет задействовано 60 самолетов из 14 стран НАТО, в том числе группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H.

В НАТО утверждают, что учение является плановым, и боевое оружие на самолетах использоваться не будет. (moscowtimes.ru)