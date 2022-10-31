Соединенные Штаты увеличивают военно-морские силы в Европе после выхода России из зерновой сделки, пишут российские СМИ.

Ударная группа американского флота во главе с авианосцем USS Gerald Ford направляется в европейские порты. Она прибудет на базу Портсмут на юге Великобритании.

В сопровождении ракетного крейсера, эсминцев и ударной атомной подлодки на базу идет самый большой в мире авианосец водоизмещением почти 100 тысяч тонн, на борту которого базируется 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C.

Ударная группа станет второй, размещенной в Европе. Первая группа была размещена у берегов Хорватии в августе. На хорватской базе находится атомный авианосец USS George Bush в сопровождении ракетного крейсера USS Leyte Gulf и четырех эсминцев (USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black), а также атомной подводной лодки с крылатыми ракетами Tomahawk.