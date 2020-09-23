США отказались признавать Лукашенко президентом Беларуси

Соединенные Штаты не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

б этом заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.

«Выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — сказал он, комментируя состоявшуюся в среду инаугурацию Лукашенко.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.

Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.