США отказали сепаратистам Карабаха

Несмотря на активные усилия армянских лоббистских организаций и конгрессменов в последние месяцы, им так и не удалось сохранить прямую помощь, предоставляемую США сепаратистам Нагорного Карабаха. Как сообщает Армянский центр американских исследований, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение сократить программу по разминированию, реализуемую в «НКР».

Конечно, любопытно выяснить причины, по которым это стало возможно. Но сам по себе этот факт, конечно, позитивный — хотя бы с точки зрения того, что никто ведь не знает, какая часть этих ежегодных американских сумм, исчисляемых миллионами долларов, реально шла на разминирование, а какая на поддержку сепаратистской верхушки.

Как говорится в сообщении Армянского центра американских исследований, они «многократно представляли информацию об активной работе властей Азербайджана, в том числе о потраченных Баку средствах в Совете нацбезопасности США с целью продвижения азербайджанских интересов. Именно Совету национальной безопасности США предстояло решить будущее этой программы». При этом отмечается, что «США, помимо Армении, были единственным государством, предоставлявшим прямую финансовую помощь Арцаху, без признания его независимости».

Уже вслед за этим «МИД Республики Арцах» выразил сожаление в связи с решением о прекращении финансирования Штатами программ разминирования, осуществляемых международной НПО The HALO Trust в Карабахе. Добавив с укором, что «гуманитарные работы по разминированию в Арцахе еще не завершены, и наличие мин представляет опасность для населения. Гуманитарное разминирование имеет важное значение для народа Арцаха, поскольку обеспечивает безопасность гражданского населения, его свободного передвижения и создает условия для экономической и социальной деятельности».

Тональность такая, будто это не сами сепаратисты вместе с армянскими военными, а американцы обложили Нагорный Карабах минными полями, и теперь обязаны оплачивать работы по их обезвреживанию.

При этом сепаратисты надеются, что все еще можно вернуть — Конгресс США продолжает обсуждение законопроекта о внешних ассигнованиях на следующий фискальный год, и 75 конгрессменов уже направили письмо руководству Комитета по ассигнованиям Конгресса с призывом предусмотреть в бюджете на 2021 год выделение средств для продолжения работ по разминированию в НК.

А пока интересные объяснения произошедшему представил директор Армянского центра американских исследований, политолог Сурен Саргсян. По его мнению, решение администрации Трампа сократить помощь Карабаху обусловлено как активностью азербайджанского лобби, так и общим стремлением Вашингтона уменьшить финансовое содействие иностранным государствам. В приоритеты администрации Трампа не входит предоставление внешней помощи странам, которые не имеют стратегического значения для США.

«Нужно особо отметить активную работу азербайджанских лоббистов в Вашингтоне. Нам удалось даже выяснить, какая сумма, и какой именно азербайджанской лоббистской структуре направляется для работы в Совете национальной безопасности США. Именно Совет национальной безопасности решил, что эта программа не будет продолжена», — уверяет политолог Саргсян. Он с сожалением отметил тот факт, что активные усилия армянского лобби и письмо 70 конгрессменов не возымели своего действия в этом вопросе.

«Баку для Вашингтона стал приоритетом, и не случайно, что в 2018-19 годах США выделили Азербайджану военную помощь в размере около 100 миллионов долларов», — сказал Саргсян.

Трудно судить, насколько серьезен этот человек, предъявляя аргументом усилия Баку в американской политической среде, но если это действительно так, то наших неведомых деятелей остается только похвалить.

Помимо этого, по словам политолога, в Армении ранее прозвучали заявления о том, что после бархатной революции Вашингтон оказал «нулевую помощь» Еревану. Подобные заявления, с точки зрения Саргсяна, помешали армянским лоббистам провести более эффективные переговоры с администрацией Трампа.

Кроме того, он сообщил «гораздо худшую новость»: предоставляемую «Арцаху» помощь Вашингтон может заменить программой подготовки населения к миру.

Саргсян сослался при этом на сообщение помощника госсекретаря по законодательным вопросам Мэри Элизабет Тейлор и помощника управляющего Агентством по международному развитию США (USAID) по законодательным и общественным вопросам Ричарда К. Паркера. По их словам, американские агентства «видят возможность финансирования предоставляемой США помощи, которая может иметь большее воздействие для населения Нагорного Карабаха, к примеру, для подготовки населения к миру. Программы, нацеленные на будущее, способствующие мирному урегулированию карабахской проблемы и закладывающие основы для более благополучного будущего, внушают надежду для населения Нагорного Карабаха в долгосрочной перспективе».

Ну, задача сама по себе хорошая, только вот стоит ли она воплощения в нынешних условиях? Если целевое расходование средств на разминирование как-то можно еще проверить на месте – увидев хоть какие-то бывшие минные поля, то обработка сознания населения в сторону «мирных устремлений» вещь настолько неочевидная, что там вообще все до последнего цента рискует оказаться в карманах у главарей сепаратистов.