«США не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

По ее словам, в Вашингтоне внимательно отслеживают сообщения о том, что ОДКБ направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан.

«У нас есть вопросы о характере этого запроса Казахстана, о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — сказала Псаки, призвав силы Организации и правоохранительные органы соблюдать международные обязательства в области прав человека.