Соединенные Штаты начнут оснащать свои эсминцы класса Zumwalt гиперзвуковыми ракетами в 2025 году, а атомные подводные лодки класса Virginia — в 2028 году. Об этом заявил директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф, сообщает «Интерфакс».

«Мы собираемся развернуть [гиперзвуковые системы] в Армии США в 2023-м финансовом году, они развернут свою первую батарею. И собираемся оснастить ими [эсминцы] класса Zumwalt в 2025 году», — сказал Вулф в ходе симпозиума Лиги подводного флота.

По данным агентства, сейчас в составе вооруженных сил США насчитывается два эсминца класса Zumwalt, вооруженных 80 крылатыми ракетами Tomahawk, и 19 многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения класса Virginia, которые могут нести 12 таких ракет.

Также вице-адмирал заявил, что в текущем году будут продолжены летные испытания гиперзвуковых систем для ВМС, а для проведения испытаний оружия для подлодок необходимо создать подводный тестовый комплекс, который пока еще только строится. В 2022 финансовом году, отметил он, ВМС проведут два полномасштабных испытания гиперзвуковых ракет.