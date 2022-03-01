Введение США беспилотной зоны в небе Украины является не наилучшей идеей, поскольку это втянет Соединенные Штаты в прямой военный конфликт с Россией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, а именно, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация… Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея», — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что они не будут воевать с российскими войсками в Украине, хотя американские военные предоставили оружие, и сообщил, что окажут до 350 млн долларов дополнительной военной помощи, включая «летальную оборонную помощь».