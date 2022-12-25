Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены решением временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан», отстранить женщин от работы в неправительственных организациях (НПО). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон обеспокоен, что подобная ситуация подорвет крайне необходимое и помогающее спасать жизни содействие миллионам людей.

«Женщины играют центральную роль в гуманитарной деятельности по всему миру. Это решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа», — заявил Блинкен.