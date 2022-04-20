Соединенные Штаты Америки пока не видят признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия против Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, знакомые с последними данными разведки.

Собеседники подчеркивают, что вероятность использования Путиным любого вида таких вооружений находится на уровне 1%.

Вместе с тем в США обеспокоены такой возможностью больше, чем когда-либо со времен холодной войны.

Отмечается, что министру обороны США Ллойду Остину регулярно – два-три раза в неделю – докладывают о развитии ситуации, а в секретные планы вносятся изменения.

Американские военные считают, что держат ситуацию под контролем. Спутники и самолеты США постоянно занимаются разведкой, поэтому в США уверены, что смогут «увидеть», если Россия начнет перемещать ядерное оружие.