Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время онлайн-брифинга, что власти США не намерены говорить о потерях Вооруженных сил Украины в вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сегодня не буду говорить о потерях с украинской стороны. Мы никогда не говорим об украинских потерях в войне. И я не думаю, что мы собираемся изменить эту позицию», — сказал он, добавив, что распространение такой информации осложнит ситуацию для украинской стороны.